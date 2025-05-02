شكرا لمتابعة خبر عن عقد قران الأمير مشهور بن عبدالله بحضور الأمير متعب في أجواء ملكية مميزة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت المملكة مناسبةً ملكيةً مميزة، حيث تم عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أحد أبناء الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، على كريمة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحسين، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات البارزة وأفراد الأسرة المالكة.

وأقيمت مراسم العقد وفق الضوابط الشرعية، في أجواء يغلب عليها الطابع العائلي والرسمي في آنٍ معًا،. وقد حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، مما أضفى على المناسبة طابعًا خاصًا من الأهمية والخصوصية.

وتنتميالعروس إلى إحدى العائلات العريقة، ذات الجذور الراسخة في السلك الديني والعلمي والاجتماعي، والدها، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحسين، يُعد من الشخصيات المعروفة، ويتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة.

كما أن شقيقها، الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الحسين، يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، وقد تمت ترقيته مؤخرًا إلى منصب مستشار أول أعمال.

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