شكرا لمتابعة خبر عن المسند: التقلبات الجوية في فصل الربيع سريعة ودرجة عدم اليقين في التنبؤ بها عالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد عبدالله المسند أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقاً أن فصل الربيع التقلبات الجوية فيه سريعة ودرجة عدم اليقين في التنبؤ بها عالية.

وقال المسند عبر حسابه على موقع إكس :”في فصل ⁧‫الربيع‬⁩ وعلى وجه التحديد (أبريل ومايو)، إذا كانت لديك مناسبة خارجية، فمن الحكمة وضع خطة بديلة داخلية، تحسبًا لأي تغير مفاجئ في الطقس”٠

وأضاف”التقلبات الجوية في هذه الفترة سريعة، ودرجة عدم اليقين في التنبؤ بها عالية فلا تجعل مناسبتك رهينة جوٍ متقلّب قد يُفسدها “٠