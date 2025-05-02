شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: موجة حر شديدة تضرب المنطقة الشرقية من السبت للإثنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن المنطقة الشرقية تشهد موجة حر شديدة تبدأ من يوم السبت 3 مايو وتستمر حتى يوم الاثنين 5 من ذات الشهر.

ويُتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 و46 درجة مئوية، وتأتي هذه الموجة نتيجة لتأثيرات الكتل الهوائية الحارة والجافة التي تؤثر على المنطقة خلال هذه الفترة.

وفي ظل هذه الظروف الجوية، يُنصح سكان المنطقة باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب السوائل للحفاظ على الترطيب، وتجنب الأنشطة الخارجية الشاقة.

كما يُنبه المركز الوطني للأرصاد إلى ضرورة متابعة التحديثات الجوية عبر القنوات الرسمية، والالتزام بالإرشادات الصادرة من الجهات المختصة لضمان السلامة العامة خلال هذه الموجة الحارة.

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