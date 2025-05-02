شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من سفارة المملكة في نيوزيلندا بشأن الأحوال الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفادت سفارة المملكة في نيوزيلندا لجميع مواطنيها بصدور تحذيرات من السلطات النيوزيلندية بخصوص تدهور الأحوال الجوية في بعض المناطق.

وتحث السفارة الجميع على اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة في نيوزيلندا.

كما تود السفارة التأكيد على ضرورة التواصل معها في حالات الطوارئ على الرقم التالي: +٦٤٢٧٥٩٢٢٢١١

وتوصي الجميع بالبقاء على اطلاع دائم بتحديثات الطقس المحلي واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.

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