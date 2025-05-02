السعودية | رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في الجزائر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي, الذي سيعقد في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، بحضور ومشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى في – تصريح صحفي – حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعم العمل العربي المشترك، وتوحيد الرؤى والمواقف بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

ونوه معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ بأهمية العمل البرلماني مشيرًا إلى أنه يُعد ركيزة أساسية في تعزيز التعاون العربي وتوحيد الجهود المشتركة، نظرًا لما يمثله من منصة فاعلة لتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة، وتكامل السياسات التي تصب في صالح التنمية المستدامة والارتقاء بتطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وعلى هامش أعمال المؤتمر يعقد رؤساء البرلمانات لقاءً تشاوريًا حول موضوعات المؤتمر, فيما تعقد لجانه الدائمة الثلاث اجتماعاتها -لجنة فلسطين ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل والشباب ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية- كما تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي أعمال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة، كما سيُعقد الاجتماع السادس والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

ويضم وفد مجلس الشورى المرافق لمعالي الرئيس للمشاركة في المؤتمر معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم المهنا، وعضو المجلس معالي الأستاذ عبدالله بن فهد الحسين، وعضو المجلس الأستاذ خالد بن محمد أبو ملحه، وعددًا من مسؤولي المجلس.

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