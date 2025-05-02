شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تباشر مهامها بضبط مخالفي تعليمات الحج وتطبيق العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

المخالفات وتطبيق العقوبات

إجراءات العقاب والترحيل

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الدمام - شريف احمد - باشرت وزارة الداخلية مهامها لمنع مخالفي تعليمات الحج، التي تقضى بالحصول على تصريح لأداء الحج من الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والشاعر القدسة أو البقاء فيهما، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات بحقهم ومن يسهل لهم ارتكاب تلك المخالفات.وأوضحت وزارة الداخلية أن كل من يضبط مؤديًا أو محاولا أداء الحج دون تصريح، ومن يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والشاعر المقدسة أو البقاء فيهما يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.وأضافت أن كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة الشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، وكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول تقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة للكرمة والشاعر المقدسة، وكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن الفنادق والشقق والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج. وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والشاعر للقدسة، يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال.وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات، تتعدد بتعدد الأشخاص الخالفين الذين يتم ضبطهم، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، والطالبة من الحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البرية المستخدمة في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والشاعر المقدسة، وكانت مملوكة للناقل أو للمساهم أو المتواطئ معه.وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات للحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.