شكرا لقرائتكم خبر عن "الإحصاء": 74% من الطلاب لم يتغيبوا أو غابوا أقل من 3 مرات خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

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انضباط مدرسي

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الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج مسحية حديثة أظهرت التزامًا مرتفعًا بالحضور المدرسي بين طلاب التعليم العام في المملكة، حيث بينت الأرقام أن ما يقارب 74% من الطلاب لم يتغيبوا إطلاقًا أو كانت غياباتهم نادرة لا تتجاوز ثلاث مرات خلال فترة اثني عشر شهرًا.بينما لم يصل حوالي 95% منهم إلى ما يُعرف بحالة "الغياب المزمن أو الحرج" التي تُعرف بأنها الغياب 18 يومًا فأكثر خلال عام دراسي يبلغ الحد الأدنى لأيامه 180 يومًاووفقًا للتقرير التفصيلي الصادر عن الهيئة، فقد سجلت الفئة العمرية من 8 إلى 14 سنة نسبة التزام عالية، إذ لم يتغيب 73% من الطلاب إطلاقًا أو لم تتجاوز غياباتهم ثلاث مرات، كما أظهرت الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة نسبة التزام مشابهة بلغت 74.1%.وأشارت البيانات إلى أن 95.3% من طلاب الفئة الأولى، و94.7% من طلاب الفئة الثانية لم يصلوا إلى مستوى الغياب المزمنوتؤكد هذه الأرقام أن غالبية طلاب التعليم العام يحافظون على انضباطهم المدرسي بصورة ملحوظة، في دلالة على دور الأسرة والمدرسة في غرس قيمة الالتزام لدى الأبناء منذ المراحل الدراسية المبكرة، كما تعكس نتائج المسح مستوى الوعي المشترك بين أولياء الأمور والطلاب، مما يدحض الانطباعات العامة التي تصف الطلاب بضعف الحضور المدرسي، ويقدم صورة حقيقية قائمة على بيانات موثوقةوتعد الهيئة العامة للإحصاء الجهة الرسمية المعنية بالإشراف الفني على القطاع الإحصائي في المملكة، وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم (64283) وتاريخ 26/12/1436هـ بتحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، لتكون المرجع الوطني المعتمد في جمع وتحليل ونشر البيانات الإحصائية.وتضطلع الهيئة بدور محوري في دعم متخذي القرار، والباحثين، والكتاب، والمهتمين، عبر تزويدهم بمؤشرات رقمية دقيقة تساعد على بناء السياسات ووضع التصورات المستندة إلى الحقائق