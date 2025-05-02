انت الان تتابع "باوزير": المملكة محط أنظار جميع زوار سوق السفر العربي بتنوع وجهاتها السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبّر الخبير في قطاع السياحة بجدة، خالد باوزير، عن فخره الكبير بمشاركة المملكة العربية السعودية في معرض سوق السفر العربي بدبي 2025، مؤكدًا أن حجم المشاركة السعودية هذا العام يعكس مدى التطور والنمو المتسارع في قطاع السياحة داخل المملكة، والذي بات يحتل مكانة متقدمة على خارطة السياحة الإقليمية والدولية.

وأوضح باوزير أن مشاركة السعودية من خلال أكبر جناح في المعرض تمثل خطوة عملية تعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية واعدة، وتبرز جهودها في الترويج لمقوماتها المتنوعة، سواء التاريخية أو الطبيعية أو الثقافية، وأكد أن هذا الحضور الكبير لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لاستراتيجية واضحة ودعم حكومي مباشر ومبادرات مستمرة تهدف إلى تعزيز التبادل السياحي والتجاري مع مختلف دول العالم.

وأشار إلى أن مشاركة هذا الحجم تتطلب تنسيقًا عاليًا وتعاونًا من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وهو ما يعكس مدى التزام الجميع بالمساهمة في تنمية القطاع السياحي وتقديم صورة متكاملة عن المملكة الحديثة والمنفتحة على العالم، كما شدد على أن دور القطاع الخاص بات محوريًا في دعم هذه الجهود، من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير المنتجات السياحية، والمشاركة في المعارض الدولية الكبرى.

وأضاف أن جميع العاملين في المجال السياحي، سواء من المستثمرين أو المختصين أو الشباب السعوديين، يشعرون بأنهم جزء من هذا التحول، وأن مشاركتهم ليست فقط تمثيلًا تشريفيًا، بل مساهمة فعلية في بناء قطاع حيوي يعوّل عليه في مستقبل الاقتصاد الوطني، كما دعا إلى استمرار هذا الزخم وتعزيزه من خلال المزيد من المبادرات النوعية والبرامج التدريبية التي تسهم في تأهيل كوادر محلية قادرة على المنافسة والابتكار في صناعة السياحة.