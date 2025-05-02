انت الان تتابع "القحطاني": فخور بمشاركة المملكة اللافتة في سوق السفر العربي بدبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عبّر الفنان عبدالله القحطاني، الذي شارك في زيارة معرض سوق السفر العربي بدبي، الذي اختتمت فعالياته أمس الخميس، الأول من مايو، عن فخره الشديد وسعادته الكبيرة بوجوده في هذا الحدث العالمي، الذي يعكس حضور المملكة العربية السعودية القوي في مجال السياحة.

وقال القحطاني إنه لم يكن مجرد وجود في المعرض، بل كان تجربة مليئة بالاعتزاز والمشاعر التي يصعب التعبير عنها بالكلمات، مؤكدًا أن المشاركة السعودية في المعرض كانت لافتة جدًا.

وأوضح القحطاني أن الجناح السعودي كان من أكثر الأجنحة جذبًا للزوار، مشيرًا إلى الحجم الكبير لمشاركة المملكة في المعرض، حيث ضم حضورًا قويًا من العديد من الجهات الحكومية والخاصة، مثل طيران الرياض، فلايناس، والخطوط السعودية، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة الذي كان حاضرًا بقوة، وقال إن مجرد التجول في الجناح السعودي يتطلب وقتًا طويلًا، ليتمكن الزوار من اكتشاف كل ما يعرضه الجناح من خدمات ومبادرات سياحية حديثة.

كما أضاف القحطاني أن الشعور بالفخر يزداد عند رؤية هذا النجاح الكبير، والذي يعكس مدى تطور المملكة في قطاع السياحة، وقال إنه من بين أكثر اللحظات التي أسعدته كانت عندما قام بزيارة القسم السعودي في المعرض، حيث تناول القهوة السعودية، وأمضى وقتًا ممتعًا بين رفاقه ومتابعي النجاح السعودي المستمر في هذا المجال.

وأوضح القحطاني أنه على الرغم من التعب والوقت الذي يستغرقه التنقل بين أجنحة المعرض، إلا أن الشعور بالإنجاز الذي يشعر به السعوديون هناك، من مسؤولين ومشاركين، كان يستحق كل لحظة.