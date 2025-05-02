انت الان تتابع "دبي لينك" تخطط للتوسع في المملكة وتؤكد: السعودية سوق واعد في استراتيجيتنا الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وجّه مالك الحاج علي، من مجموعة دبي لينك للسياحة، تهنئته إلى جناح المملكة بمناسبة ما وصفه بالإنجازات الكبيرة التي تشهدها في قطاع السياحة، مؤكدًا أن ما يحدث في المملكة خلال السنوات الأخيرة يعكس تحولًا نوعيًا في البنية السياحية والخدمية، ويجعل منها مركزًا إقليميًا جاذبًا للزوار والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح الحاج علي على هامش مشاركته في سوق السفر العربي 2025 في دبي، أن المجموعة تخطط للتوسع بشكل أكبر داخل المملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تقديم خدمات سياحية وفندقية راقية تتناسب مع تطلعات الزوار وتلبي احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى أن السعودية تمثل سوقًا واعدًا ومهمًا للغاية في استراتيجية التوسع الإقليمي للمجموعة.

أضاف الحاج علي أن مجموعة دبي لينك ستعمل على تعزيز وجودها داخل المدن السعودية الرئيسية من خلال شراكات تشغيلية وتعاون مع مؤسسات محلية، بهدف توفير تجربة ضيافة متكاملة تعكس مستوى التميز الذي اعتادت المجموعة تقديمه في وجهاتها الأخرى.

وأكد الحاج علي أن الخدمات المخصصة للشعب السعودي ستركز على الجودة العالية والتفاصيل الدقيقة، مع مراعاة الاحتياجات الثقافية والسياقية، بما يعكس الاحترام الكبير الذي تكنه المجموعة للعملاء في المملكة.

كما أشار إلى أن المجموعة ترى في الشعب السعودي شريكًا حيويًا في قطاع السياحة، واصفًا إياه بأنه شعب معطاء وذو ذوق راقٍ في اختيار الوجهات والخدمات، وهو ما يدفع المجموعة لتقديم أفضل ما لديها من خبرات وخيارات لضمان رضا الزوار وثقتهم المستمرة.