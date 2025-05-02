السعودية | كانيلو وسكول يؤكدان جاهزيتهما لنزال الحسم في “Fatal Fury” ضمن فعاليات موسم الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

عُقد مساء أمس في بوليفارد سيتي المؤتمر الصحفي الخاص بجميع الملاكمين المشاركين في “Fatal Fury”، إحدى أبرز فعاليات موسم الرياض لهذا العام، والتي ستشهد نزالًا مرتقبًا على لقب بطل العالم بلا منازع في الوزن المتوسط الفائق بين الملاكم المكسيكي الشهير ساول “كانيلو” ألفاريز ونظيره الكوبي ويليام سكول، وذلك مساء الأحد المقبل.

وشهد المؤتمر الذي استمر قرابة الساعتين حضورًا إعلاميًا واسعًا من مختلف أنحاء العالم، حيث أكدا كانيلو وسكول خلاله جاهزيتهما الكاملة لخوض هذا النزال، مشيرين إلى أن استعداداتهما في الرياض جرت وفق أعلى المعايير، سواء على المستوى البدني أو الذهني.

وأوضح الملاكمان أنهما وصلا إلى المملكة منذ فترة مبكرة للدخول في معسكر تدريبي مكثف تخلله تأقلم تدريجي مع الأجواء المناخية والتوقيت المحلي، معبرين عن إعجابهما بالمرافق والتجهيزات المتوفرة.

وأبدى الملاكمون المشاركون في الأمسية حماستهم الكبيرة للظهور أمام الجماهير، من بينهم الملاكم المكسيكي خايمي مونغويا (وزن متوسط)، والفرنسي برونو سوراسي، والكونغولي مارتن باكولي الذي يواجه النيجيري إيفي أجاجبا في نزال الوزن الثقيل، إضافة إلى الملاكم السويدي المخضرم بادو جاك الذي يلتقي الكندي رايان روزيكي.

وأعرب جميع المشاركين عن اعتزازهم بالمشاركة في هذه الفعالية العالمية، مشيدين بالتنظيم رفيع المستوى والدور البارز الذي تؤديه العاصمة الرياض في تقديم تجربة فريدة في عالم الملاكمة، ضمن موسم الرياض الذي أصبح منصة عالمية تحتضن نخبة من أبرز المواهب والبطولات الرياضية.

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