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شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة "مليوينة" للمبلغين.. استعادة 700 مليون ريال أوقاف مجهولة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للأوقاف نجاح جهودها في استعادة أوقاف مجهولة تجاوزت قيمتها 700 مليون ريال سعودي خلال الفترة السابقة، وذلك بفضل مساهمة فعالة من أفراد المجتمع، مشيرةً إلى صرف مكافآت مالية للمُبلغين عن هذه الأوقاف، حيث تجاوز إجمالي المبالغ المصروفة لهم 12 مليون ريال.
وأشارت إلى أن قناة الإبلاغ المعتمدة هي منصة ”أوقاف“ للخدمات الرقمية، المتاحة عبر الإنترنت، والتي توفر آلية سهلة ومباشرة لتقديم البلاغات، وأن استخدام المنصة الرقمية في عملية الإبلاغ يأتي لتعزيز مستويات الشفافية والحماية والرقابة على الأوقاف.
وأوضحت أن هذه الخدمة الرقمية تسهم بشكل كبير في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حفظ حقوق الوقف وتنميته وضمان استدامته، وبالتالي تعظيم أثره الإيجابي في المجتمع.
تشجع الهيئة عامة الناس على استخدام هذه الخدمة من خلال نظام المكافآت المالية التي تُمنح للمُبلغين بعد استكمال عمليات التحقق من صحة البلاغات وإثبات الوقفية المبلغ عنها.
ونوهت الهيئة بأن هذه المبادرات والتحولات الرقمية تندرج ضمن إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة، والسعي نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين وفقاً لأعلى المعايير المتبعة.
تعزيز الوعي بإحياء الأوقاف المجهولةوجددت الهيئة دعوتها لعموم المواطنين والمقيمين للمساهمة في إحياء الأوقاف المجهولة وحفظ حقوقها، وذلك عبر المبادرة بالإبلاغ عن أي وقف غير معروف أو غير مُدار بشكل نظامي.
وأشارت إلى أن قناة الإبلاغ المعتمدة هي منصة ”أوقاف“ للخدمات الرقمية، المتاحة عبر الإنترنت، والتي توفر آلية سهلة ومباشرة لتقديم البلاغات، وأن استخدام المنصة الرقمية في عملية الإبلاغ يأتي لتعزيز مستويات الشفافية والحماية والرقابة على الأوقاف.
وأوضحت أن هذه الخدمة الرقمية تسهم بشكل كبير في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في حفظ حقوق الوقف وتنميته وضمان استدامته، وبالتالي تعظيم أثره الإيجابي في المجتمع.
تشجع الهيئة عامة الناس على استخدام هذه الخدمة من خلال نظام المكافآت المالية التي تُمنح للمُبلغين بعد استكمال عمليات التحقق من صحة البلاغات وإثبات الوقفية المبلغ عنها.
ونوهت الهيئة بأن هذه المبادرات والتحولات الرقمية تندرج ضمن إطار دعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي في المملكة، والسعي نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية للمستفيدين وفقاً لأعلى المعايير المتبعة.