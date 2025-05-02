شكرا لقرائتكم خبر عن إمام الحرم: الصبر مقترن بالنصر الرباني والمدد الإلهي والان نبدء بالتفاصيل

ثمار الصبر

الدمام - شريف احمد - قال فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. أسامة بن عبدالله خياط، إن نزول البلايا وحلول المصائب في ساحة العبد على تنوعها وما تعقبه من آثار يتنغص بها العيش ويتكدر معها صفو الحياة حقيقة لا يمكن تغييبها، وهي سنة من سنن الله في خلقه لا يملك لها أحد تبديلًا.وتتباين مواقف الناس أمامها، فأما اهل الجزع ومن ضعف إيمانه واهتز يقينه، فيحمله كل أولئك على مواجهة مر القضاء بتبرم وتسخط تعظم بها مصيبته ويشتد عليه وقعها، فيعجز عن احتمالها.وأما أولو الألباب فيقفون أمامها موقف الصبر على البلاء، فلا يأتون من الأقوال والأعمال إلا ما يرضي الله سبحانه ويعظم الأجر ويسكن النفس، يدعوهم إلى ذلك ما يجدونه في كتاب الله من ذكر الصبر وبيان عظيم آثاره.ومن حلو ثمار الصبر وعظيم آثاره، ما فيه من إيجاب محبة الله لأهله، ومعيته سبحانه لهم المعية الاخصة التي تضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم، وإخبار الله أن الصبر خير لأصحابه، وإيجاب الجزاء لأهله بغير حساب، وإطلاق البشرى لهم، وضمان النصر الرباني والمدد الإلهي.