شكرا لمتابعة خبر عن عروض شعبية سعودية في حدائق ⁧‫الأرجنتين‬⁩ ضمن فعاليات ⁧‫معرض بوينس آيرس.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انطلقت عروض شعبية سعودية في حدائق ⁧‫الأرجنتين‬⁩ ضمن فعاليات ⁧‫معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب 2025‬⁩ .

ولاقت العروض السعودية استحساناً كبيراً من قبل المتواجدين ،حيث تم استعراض الأزياء الخاصة بكل لون أدائي؛ لإبراز الارتباط بين الأزياء والفنون الشعبية؛ للتعريف بالفنون الشعبية السعودية، وتمكين الفرق الشعبية من تقديم عروض حية للفنون التقليدية أمام المجتمع الدولي، فضلاً عن تقديم أكبر عدد من الألوان الأدائية السعودية من مناطق جغرافية مختلفة في معرضٍ واحد.

‎وانطلقت أمس فعاليات الدورة الـ49 من معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه مؤسسة الكتاب في الأرجنتين، ويستمر حتى 12 مايو المقبل، وتحل مدينة الرياض ضيفَ شرف على المعرض، في حضور استثنائي يُجسّد المكانة المتنامية للمملكة في القارة اللاتينية.

ويأتي جناح الرياض ليعزز الحضور الثقافي السعودي في أمريكا اللاتينية، ويعرّف بالعاصمة السعودية بوصفها نموذجًا حضاريًّا يُجسد تحولات رؤية المملكة 2030، من خلال محتوى أدبي وثقافي متنوع، وإصدارات مترجمة إلى اللغة الإسبانية، تسهم في مدّ جسور التفاهم الثقافي.