شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

حالة البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة، منبها من أمطار رعدية متباينة الشدة على أجزاء من 10 مناطق.حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبيارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.حالة البحر: خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.