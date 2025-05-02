شكرا لمتابعة خبر عن باحث في علم الأسماء: لا تسمّي ابنك على اسم أمك أو أبوك .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نصح الباحث في علم الأسماء، فرحان الشملاني، بتجنب تسمية الأبناء باسم والدتك أو والدك.

وقال الشملاني، في مقطع فيديو: “أسم والدك ووالدتك أعلي منك، لأنهم سبب وجودك في الحياة، فلا تسمّي ابنك على اسم أمك أو أبوك لأنه بيكون أقوى منك وتفقد السيطرة عليه ولا راح تقوى عليه”.

وتابع: “حتى زوجتك بتغيير عليك لأنها بتكون نفس اسم الجدة، من وجهة نظري، إذا الولد طلبك فتمت بها ونعمة وجري على الله، واحتسب كل ما يصير في هذا”.

وعن تسمية الأبناء بالأقارب المتوفين، قال: “تسمية الأبناء بأسماء الأموات لا يرجعهم مرة ثانية للحياة”.