شكرا لمتابعة خبر عن معنى سيئ الأسقام وحكم التعوذ منها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، معنى “سيئ الأسقام” وحكم التعوذ منها.

وقال الشيخ الشثري: “الدعاء عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، ويؤمن أنه يحصل بها على رضا الله، فقد قال سبحانه وتعالى: ‘ادعوني أستجب لكم’.”

وتابع الشيخ الشثري: “يشرع للعبد أن يدعو بالأمور الدنيوية، ومنها أن يدعو الله عز وجل أن يجنبه الأمراض ، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عدد من الأمراض التي تصيب الناس ويطلب من الله عز وجل أن يجنبه ذلك.”

وأكد الشيخ أن التعوذ من سيئ الأسقام قد ورد في أحاديث أخرجها كثير من أهل العلم، منها ما ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: “اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيئ الأسقام.” رواه أبو داود وصححه الألباني.

وأضاف الشيخ أن المراد بالأسقام هو الأمراض، بينما سيئ الأسقام هو أن يكون الإنسان عاجزاً عن القيام بالعبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى.