شكرا لمتابعة خبر عن نائب رئيس مركز ذعبلوتن يكشف مزايا الربع الخالي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف نائب رئيس مركز ذعبلوتن، مبارك بن كلوت، عن مزايا منطقة الربع الخالي، وأسباب تمسك أهالي ذعبلوتن بالبقاء في هجرتهم رغم صعوبة الطرق وبعد المسافات.

وقال بن كلوت في حديثه لقناة “الإخبارية”: “حب الربع الخالي لا يوصف، فقد وُلدنا فيه نحن وآباؤنا وأجدادنا، وله مكانة خاصة في قلبي، رغم أنني سافرت للدراسة، إلا أنني لا أزال أعده المكان الأقرب إلى نفسي”.

وأشار إلى أن من أبرز مزايا الربع الخالي وجود مخزون كبير من المياه والنفط، كما لفت إلى أن رماله تُستخدم في صناعة أفضل أنواع الزجاج.