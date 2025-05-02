شكرا لمتابعة خبر عن امرأة تبادر بطلب الزواج من الشاب طارق العميري وتتكفّل به كاملًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى الشاب طارق العميري مفاجأة غير متوقعة من الشيخ أبو إلياس، الذي كان قد أعلن سابقًا تكفّله بكامل مهر زواج طارق.

إلا أن المفاجأة الأكبر جاءت حين كشف الشيخ أن امرأة تواصلت معه وعبّرت عن رغبتها في الزواج من طارق، مؤكدةً استعدادها التام للتكفل به والوقوف إلى جانبه.

وجاء الشيخ أبو إلياس خلال المقطع وهو يتحدث مع الفتاة، والتي أكدت أنها تتقاضى مبلغ 18 ألف ريال شهريًا، وستتكفل بالعميري من السيارة للمزل.

وأثار الموقف تفاعلاً واسعًا عبر المنصات الاجتماعية، حيث أثنى الكثيرون على هذه المبادرة النبيلة، سائلين الله أن يكتب أجرها ويبارك لهما في خطوتهما المقبلة.

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