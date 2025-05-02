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حتى مساء الجمعة.. أمطار وصواعق رعدية على أجزاء من المدينة المنورة

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واس - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على الحناكية والمهد ووادي الفرع.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم الجمعة.
أمطار على المدينة المنورة - أرشيفية

طقس

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.
أمطار على المدينة المنورة

حسب بيان المركز، الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.
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