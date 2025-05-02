شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يطلع على منشآت مركز القصيم العلمي في عنيزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مساء الخميس، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، مركز القصيم العلمي بمحافظة عنيزة.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الزيارة على المنشآت العلمية بالمركز الذي يعد أحد المراكز العلمية النموذجية على مستوى الشرق الأوسط. مركز القصيم العلمي ويضم المركز وحدات علمية متخصصة في العلوم الحيوية وعلوم البيئة، والتطبيقات الفيزيائية، والروبوت والذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات والاتصالات، والتقنيات الطبية، والصناعات الكيميائية وتقنية النانو، والحاسب الآلي وتقنية المعلومات، وهندسة الرياضيات، والفضاء وعلوم الطيران، إضافة إلى قاعات متعددة الأغراض تهتم بالجيولوجيا والعلوم الحيوية والتطبيقات الفيزيائية والنفط والطاقة والتقنية والاتصالات والاختراعات الإسلامية.

واستمع سموه خلال الزيارة إلى شرح موجز عن المركز الذي يستهدف الطلاب والطالبات وأصحاب المواهب كافة.

وفي نهاية الزيارة التقطت الصور التذكارية لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة القصيم مع منسوبي المركز.

