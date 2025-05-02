شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار المملكة لعضوية مجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات اختيار المملكة عضوًا في مجلس إدارة شبكة التنظيم الرقمي التابعة لها، ممثلة بنائب محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية لقطاع التنظيم والمنافسة عمر الرجراجي.

ويؤكد الاختيار المكانة الريادية الدولية التي تحظى بها المملكة، وثقة المجتمع الدولي بكفاءاتها التنظيمية، وقدرتها على قيادة المبادرات الرقمية العالمية، وامتدادًا لمنجزاتها بحصولها على المركز الثاني في دول مجموعة العشرين والمركز الرابع عالميًا في جاهزية التنظيمات الرقمية، وتحقيقها مستوى قياديًا في النضج التنظيمي الرقمي (G5) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. التحول الرقمي وتضم الشبكة 13 جهة تمثل الهيئات التنظيمية من مختلف الأقاليم حول العالم لمناقشة أبرز التحديات والفرص ومشاركة التجارب والدروس المستفادة لتقديم التوصيات والتوجهات الإستراتيجية، إضافة إلى إطلاق البرامج والمبادرات التي تسهم في تسريع التحول الرقمي، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي، وتمكين بيئة محفزة للابتكار والاستثمار.

يذكر أن المملكة عضو في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للاتصالات منذ ما يقارب ستة عقود، وتُعد مساهمًا فاعلًا في مبادرات ومستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات وفرق عمله ولجانه، وتسعى المملكة إلى تعزيز التعاون والتضامن الإقليمي والدولي في مجال الاتصالات.

