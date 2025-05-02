شكرا لمتابعة خبر عن حجاج من ⁧إسبانيا⁩ يصلون إلى منفذ الحديثة على ظهور الخيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في رحلة تجسد روح المغامرة والإصرار على أداء مناسك الحج، وصل عدد من الحجاج القادمين من إسبانيا إلى منفذ الحديثة شمال المملكة، مستخدمين الخيل وسيلةً للوصول إلى الأراضي المقدسة.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” الرحلة الشاقة التي خاضها الحجاج، ومغامرتهم الطويلة حتى وصولهم إلى المملكة لأداء المناسك.

وبدأت طلائع حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على منافذ المملكة، حيث وصلت أولى رحلات ضيوف الرحمن لأداء مناسك حج عام 2025، وسط حضور عددٍ من ممثلي الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة، وذلك في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.