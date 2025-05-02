شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: ارتفاع زيارات الطوارئ خلال المباريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع زيارات طوارئ المستشفيات خلال فترة المباريات.

ودعت الوزارة عبر المنصة التوعوية الرئيسية “عش بصحة”، الجمهور الرياضي الى الاهتمام بالقلب اكثر من الفريق, باعتبار المباريات لعبة تتابع ويستمتع بها.

ولفتت الوزارة إلي أن 15%خلال المباريات يزرون اقسام الطوارئ بسبب مشاكل في القلب, بينما 30% بسبب متلازمة الشريان التاجي .

وشددت وزارة الصحة على المشجعين من المصابين بمشاكل في القلب الى ضرورة تناول الادوية في وقتها ,وعدم تجاهل أي اعراض مثل ألم الصدر أو صعوبة في التنفس ,والحصول على الرعاية الطبية فورا وعدم الانتظار حتى نهاية المباراة.

ونبهت أنه في حال خسارة الفريق يجب تهدئة الاعصاب وممارسة التنفس بعمق ,وعدم الانخراط في نقاشات حادة ,وممارسة المشي لتخفيف التوتر.