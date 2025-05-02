شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية يشدد على استمرار الجهود الأمنية لمكافحة المخدرات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف استمرار الجهود الأمنية في جميع مناطق البلاد لمكافحة المخدرات وتعقب مهربيها ومروجيها، وفقاً لتوجيهات القيادة.

وجاء ذلك خلال لقائه مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد القرني وقيادات مكافحة المخدرات في منطقة القصيم، مثمناً دور رجال مكافحة المخدرات في المنطقة بالتكامل مع زملائهم في القطاعات الأمنية بجميع مناطق المملكة في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.

وشاهد وزير الداخلية أثناء زيارته للقصيم فيلمًا وثائقيًا يستعرض جهود رجال مكافحة المخدرات في المنطقة، إلى جانب الضربات الاستباقية التي قامت بها المملكة، وعمليات إحباط تهريب المخدرات والتصدي للشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى السعودية.

وعقب ذلك، دشّن سمو وزير الداخلية عدداً من المشروعات التابعة للوزارة بمنطقة القصيم وشملت هذه المشروعات مدينة تدريب الأمن العام التي تضم ميادين ومرافق تعليمية وتدريبية متعددة، مجهزة بأحدث التقنيات التي تعزز مستوى التدريب الأمني لمنسوبي الأمن العام.

وكما دشن المبنى الإداري لإدارة مرور منطقة القصيم بمدينة بريدة، وشعبة مرور محافظة البكيرية، وشعبة مرور محافظة المذنب، وشعبة مرور محافظة البدائع ووضع أيضاً حجر الأساس لمقر القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة القصيم، مما يمكن القوات من إنفاذ الأنظمة البيئية وحماية البيئة والمحافظة عليها بالمنطقة.