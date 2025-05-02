شكرا لمتابعة خبر عن رصد 3 آلاف مخالفة بمشاريع البنية التحتية في الرياض خلال شهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجلت الجولات الرقابية المكثفة على مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض خلال أبريل 2025، أكثر من 3 آلاف مخالفة، بعد تنفيذ أكثر من 16 ألف جولة رقابية في مدينة الرياض ومحافظاتها.

وتلقى مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، أكثر من 18 ألف بلاغ حول مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بضوابط واشتراطات المشاريع، من بينها عدم تنظيف مواقع العمل خلال التنفيذ وبعده.

كما تضمنت المخالفات المسجلة غياب الإضاءة التحذيرية الكاملة على الحواجز المرورية، وانتهاء تراخيص تنفيذ مشاريع البنية التحتية دون تجديد أو تمديد، وعدم الالتزام بتركيب الحواجز المؤقتة وفق الاشتراطات الفنية.

وتهدف هذه الجولات إلى رفع معدلات الامتثال للمعايير الفنية، وضمان جودة وسلامة مشاريع البنية التحتية، بما يعزز استدامة المشاريع في منطقة الرياض.

كما يواصل المركز جولاته الرقابية لتعزيز جودة حياة السكان والزوار، وتحسين المشهد الحضري، والمساهمة في رفع كفاءة الإنفاق بالمشاريع الجارية.