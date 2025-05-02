شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. خريطة الأمطار على الرياض يوم الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس خريطة الأمطار على الرياض، ونبه من أمطار خفيفة إلى متوسطة غدًا الجمعة.

تبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 2 عصرًا وتستمر حتى الساعة 10 مساء على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أمطار متوسطة

ويُتوقع أن تشهد الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة 1 بعد الظهر وتستمر حتى الساعة 10 مساء.



وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

طقس المنطقة الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية غدًا الجمعة.

تبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 10 مساء على وقرية العليا.

ويصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.



ويُتوقع أن تشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة 12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة 10 مساء

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية

