انت الان تتابع بالفيديو.. الجهني تبرعت بكليتها لشقيقتها عام 1979 تؤكد: لو عاد بي الزمن لفعلتها من جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وقفت امرأة سعودية قبل 46 عاماً وفي زمن لم تكن فيه ثقافة التبرع بالأعضاء منتشرة، بكل شجاعة لتصنع فارقاً في حياة من تحب، وتكتب اسمها في سجل الإنسانية كأول متبرعة بالأعضاء في المملكة. إنها عديلة الجهني، التي قررت في عام 1979، مدفوعة بالحب والإيمان، أن تتبرع بكليتها لشقيقتها جمالات – رحمها الله – التي كانت تعاني من الفشل الكلوي وتخضع لجلسات غسيل مرهقة ثلاث مرات أسبوعياً.

ورغم كون العملية جديدة آنذاك، لم تتردد عديلة لحظة في اتخاذ قرارها. تقول لقناة العربية: “كنت أريد فقط أن أرى أختي بخير، لم أكن خائفة، ولم أفكر في نفسي. كان ذلك القرار هو أسعد ما فعلته في حياتي". رغم أن الزراعة لم تستمر سوى ثمانية أشهر بسبب تأثير أمراض أخرى على صحة أختها، فإن ما فعلته عديلة ظل رمزاً خالداً للعطاء والشجاعة.

وبعد مرور 46 عاماً على تلك التجربة، لا تزال عديلة تؤكد أنها لم تعانِ من أي أعراض جانبية منذ تبرعها، وتدعو كل من يستطيع إلى الإقدام على التبرع وإنهاء معاناة المرضى، قائلة: "لو عاد بي الزمن لاتخذت القرار نفسه، لقد منحت جزءاً من جسدي لأغلى إنسانة، وهذا مصدر سعادة لا توصف".

عديلة لم تنسَ أن تشكر القيادة الرشيدة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمنحها وساماً تكريماً لتبرعها، معتبرة ذلك شرفاً وواجباً وطنياً تتمنى أن يقتدي به الجميع. تقول بفخر واعتزاز: "لم أكن أتوقع التكريم، فقد فعلت ما يمليه على ضميري ووطنيتي".