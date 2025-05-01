- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مثمرة.. تفاصيل لقاءات محافظ هيئة الحكومة الرقمية في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم محافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان، والوفد المرافق له زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي شملت سلسلة من الاجتماعات الثنائية المثمرة مع كبار المسؤولين في منظمات دولية، وجامعات مرموقة، وشركات تقنية عالمية، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات الحكومة الرقمية، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام.
وضمن مساعي تعزيز الشراكات الدولية، التقى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وناقش مع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل أوجه التعاون واستعرض أبرز إنجازات المملكة الرقمية على المستوى الدولي.
كما شارك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المسارات الرقمية لتوفير فرص العمل" ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.
وعقد عددًا من الاجتماعات مع رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات التقنية العالمية، من بينها (Oracle) و(Cohere) و(Amazon)، لبحث فرص توسيع تبني الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، واستعراض حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب استكشاف مجالات التعاون في تقنيات الحوسبة والابتكار الرقمي.
واختُتمت الزيارة بتنظيم ورشة عمل بالتعاون بين هيئة الحكومة الرقمية والبنك الدولي، عُقدت في واشنطن، لاستعراض تجربة المملكة الرائدة في الحكومة الرقمية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية، ونخبة من خبراء البنك الدولي.
وشملت الزيارة جولات ميدانية إلى مراكز الأبحاث والابتكار للاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية.
وضمن مساعي تعزيز الشراكات الدولية، التقى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وناقش مع مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز بن محمد الواصل أوجه التعاون واستعرض أبرز إنجازات المملكة الرقمية على المستوى الدولي.
تطوير الخدمات الحكوميةوفي إطار المشاركة في الجلسات الحوارية، أكد الصويان خلال جلسة بعنوان "ابتكارات الذكاء الاصطناعي في الاقتصادات الناشئة" في جامعة (هارفارد)، أن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة دافعة لتحول الحكومة الرقمية، ويسهم في تسريع التنمية في الاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى استثمارات المملكة في الذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز النمو الشامل.
كما شارك في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المسارات الرقمية لتوفير فرص العمل" ضمن اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025.
وعقد عددًا من الاجتماعات مع رؤساء تنفيذيين لكبرى الشركات التقنية العالمية، من بينها (Oracle) و(Cohere) و(Amazon)، لبحث فرص توسيع تبني الحوسبة السحابية في القطاع الحكومي، واستعراض حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب استكشاف مجالات التعاون في تقنيات الحوسبة والابتكار الرقمي.
دعم الكفاءات الوطنيةوفي سياق دعم الكفاءات الوطنية، التقى عددًا من الطلبة السعوديين المبتعثين في الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الملحق الثقافي تهاني البيز، وعُقدت لقاءات مع مبتكرين ورواد أعمال سعوديين في جامعتي (هارفارد) و(MIT)، للاطلاع على مشاريعهم الابتكارية وبحث آفاق نمو الاقتصاد الرقمي.
واختُتمت الزيارة بتنظيم ورشة عمل بالتعاون بين هيئة الحكومة الرقمية والبنك الدولي، عُقدت في واشنطن، لاستعراض تجربة المملكة الرائدة في الحكومة الرقمية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية، ونخبة من خبراء البنك الدولي.
وشملت الزيارة جولات ميدانية إلى مراكز الأبحاث والابتكار للاطلاع على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية.