انت الان تتابع بالفيديو.. المدير العام لميركيور مسقط: السوق السعودي من أهم الأسواق السياحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نوه المدير العام لفندق ميركيور مسقط بسلطنة عمان إسماعيل إبراهيم بالتنظيم المميز و النجاح اللافت الذي يشهده مؤتمر سوق السفر في دبي 2025، وعبّر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي وصفه بأنه من أهم المنصات الإقليمية والعالمية في قطاع السياحة والضيافة.

أوضح إبراهيم أن الدورة الحالية للمؤتمر تحمل مؤشرات قوية على انتعاش قطاع السفر إقليميًا ودوليًا، وتوقع أن تكسر هذه النسخة الأرقام السابقة من حيث حجم المشاركة وعدد الزوار، وأكد أن التقديرات الأولية تشير إلى حضور أكثر من 55 ألف مشارك، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الحدث، والدور المحوري الذي يلعبه في دعم صناعة السياحة وتنشيط حركة التبادل التجاري والخبرات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

واعتبر أن المشاركة في هذا المحفل الدولي تمثل فرصة استراتيجية للترويج لعروض الفندق وتعزيز مكانته في السوق السياحية، مشيرًا إلى أن تواجد الفندق في المؤتمر يسهم في بناء شراكات جديدة وتوسيع شبكة العلاقات المهنية مع شركات السفر والوكلاء والمنصات المتخصصة.

وأشار إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالسوق العماني، وأن مسقط تحديدًا بدأت تحجز لنفسها موقعًا بارزًا على خريطة السياحة الإقليمية، بفضل المقومات الثقافية والطبيعية والبنية الفندقية المتطورة، وأكد أن فندق ميركيور يعمل بشكل متواصل على تحسين جودة الخدمات وابتكار تجارب جديدة للنزلاء بما يتماشى مع تطلعات الزوار من مختلف الأسواق لافتا إلى ان السوق السعودي يعد واحداً من أهم الأسواق السياحية بالنسبة لسلطنة عمان.