شكرا لمتابعة خبر عن المسند: المبالغة في تسليح الفلل السكنية ترفع التكاليف دون جدوى.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتقد أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، الدكتور عبدالله المسند، المبالغة المفرطة” في تسليح الفلل السكنية، مؤكدًا أن هناك هدر واضح في استخدام الحديد والخرسانة يفوق الحاجة الفعلية للمباني السكنية.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:” أتعجّب من المبالغة المفرطة في تسليح الفلل السكنية؛ أطنان من الحديد تفوق الحاجة، ومئات الأمتار المكعبة من الخرسانة دون مبرر إنشائي، وعدد مبالغ فيه من القواعد، وكثافة إنشائية تُشعرنا وكأننا بصدد بناء أبراج شاهقة، لا منازل دورين أو ثلاثة.”

وأوضح أن هذه المبالغات تُمثّل هدرًا واضحاً للموارد، وتحمّل المالك تكاليف باهظة دون جدوى فعلية أو أمانٍ إضافي يُذكر.

ومن جانبه، دعا المسند إلى ضرورة وجود أكواد إنشائية خاصة بالمنازل السكنية، توازن بين السلامة والكفاءة، وتقلّل من الاجتهادات الفردية التي قد يتبعها بعض المهندسين أو المقاولين دون دراسة واقعية للاحتياج الفعلي.