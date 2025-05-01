شكرا لمتابعة خبر عن استئصال ورم بحجم 25 سم بالركبة من أربعيني بعملية دقيقة في مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي من قسم جراحة العظام التخصصية بمدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في استئصال ورم متقدم لمواطن مويض في العقد الرابع من عمره بالركبه، كان قد راجع المدينة بعد معاناة دامت لأشهر من تورم بدأ صغيرًا واعتُقد في البداية أنه انتفاخ عابر أو ألم مؤقت.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأنه خلال شهرين، بدأ الورم في النمو السريع حتى بلغ حجمه 25 سم، مصحوبًا بخروج دم وصديد، مما استدعى التدخل الطبي العاجل. وقد تم استقبال الحالة وإجراء فحوصات دقيقة، وأخذ عينة أظهرت أن الورم غير حميد، ليتم على إثرها إدخال المريض إلى غرفة العمليات.

وأضاف، بأنه قد أُجريت العملية الجراحية الدقيقة بقيادة استشاري أورام العظام الدكتور وائل مجيب، وبمشاركة فريق متخصص من التمريض والتخدير، حيث استمرت لمدة ثلاث ساعات، تكللت بالنجاح التام في استئصال الورم بالكامل.

وبين التجمع الصحي، أنه بعد العملية، جرى تحويل المريض إلى قسم جراحة التجميل لاستكمال المرحلة النهائية من العلاج عبر إغلاق الجرح بطرق طبية متقدمة، وسط متابعة طبية دقيقة لضمان التعافي الكامل.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة النجاحات التي يحققها قسم أورام العظام بالمدينة، تأكيدًا لمكانتها المتقدمة كمركز طبي مرجعي يقدم خدمات تخصصية عالية الجودة لمرضى الأورام في المنطقة الغربية والمملكة عامة.