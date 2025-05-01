شكرا لمتابعة خبر عن الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم المناطق وندعو لأخذ الحيطة والحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نبهت المديرية العامة للدفاع المدني باستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل.

ولفتت إلى أن المناطق المتأثرة بهطول الأمطار تشمل مكة المكرمة والرياض وجازان وحائل وعسير والباحة والمدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية.

ودعت المديرية إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها.

كما شددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الاثنين المقبل.

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