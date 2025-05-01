شكرا لمتابعة خبر عن مشهد مذهل لمزن ركامي ضخم شرق الطائف ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مناطق شرق الطائف، اليوم الخميس، مشهد مذهل لتزين السماء بسحب مزن ركامي ضخم.

وكشفت المديرية العامة للدفاع المدني عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها.

كما شددت على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى الاثنين المقبل.

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