شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مؤتمر مستقبل الألعاب الإلكترونية في جامعة الفيصل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس الاتحادين السعودي والعربي للرياضات الإلكترونية، افتتح رئيس جامعة الفيصل د. محمد بن علي آل هيازع اليوم الخميس، مؤتمر الفيصل للألعاب والابتكار 2025، الذي تستضيفه جامعة الفيصل بالرياض، بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين المحليين والدوليين.

وأكد الأمير فيصل خلال كلمة مسجلة، أهمية المؤتمر في تمهيد الطريق نحو القمة المرتقبة في الجامعة لتطوير الألعاب والابتكار في يناير 2026، مشيرًا إلى دور جامعة الفيصل وشركائها في دعم وتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب.

وأوضح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان أن الألعاب الإلكترونية تحولت من مجرد وسيلة ترفيهية إلى قطاع محوري في الاقتصاد الرقمي ومحرك للابتكار، مشيدًا بمبادرات جامعة الفيصل التي تمتد إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية.

أول دفعة في تطوير الألعاب

أكد عميد كلية الهندسة والحوسبة المتقدمة د. محمد عنان أن المؤتمر يُعد أول فعالية جامعية مختصة في هذا المجال، ويعكس التزام الجامعة برعاية المواهب الشابة، لافتًا إلى تخرج أول دفعة في مسار تطوير الألعاب والوسائط الرقمية هذا العام.



وتخللت الفعاليات جولة في المعرض المصاحب، والعديد من المحاضرات والحوارات وورش العمل عن استراتيجيات تطوير الألعاب ودور الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والتعليم، والميتافيرس، واستثمار المواهب.

كما جرى تكريم الفائزين في جوائز الهاكاثون، وأفضل مطور، وأفضل لاعب، بالإضافة إلى تخريج أول دفعة من برنامج الرياضات الإلكترونية بالشراكة مع GenG، وتكريم الرعاة والشركاء.