شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون التعديني مع جمهورية البيرو والان نبدء بالتفاصيل

فرص نوعية

الدمام - شريف احمد - عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اليوم، اجتماعًا مع وزير الطاقة والتعدين البيروفي، خوخي كورنيجو، ومعالي وزير الخارجية البيروفي إلمر شيالر.وناقش الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة والبيرو، خاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، واستعرض الفرص المشتركة في مجال الاستكشاف التعديني، والمعادن الإستراتيجية.وسلّط الاجتماع الضوء على الإستراتيجية الشاملة للتعدين، والفرص النوعية التي تتيحها في جميع مراحل التعدين، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين والمعادن، لتطوير القطاع وضمان استدامته.واستعرض أيضًا مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الواعدة في قطاعاتها الفرعية، وفي مقدمتها صناعة الأغذية، والممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.ودعا معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الوزيرين البيروفيين للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي ينعقد في العاصمة الرياض يناير المقبل، الذي يعد منصة مهمة تجمع قادة قطاع التعدين والمعادن في العالم، لمناقشة تحديات القطاع ومستقبله.