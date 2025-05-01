شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم الكفاءات الوطنية.. المغلوث يعلن المسار التدريبي "قادة الإعلام" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية د. عبدالله بن أحمد المغلوث، المسار التدريبي "قادة الإعلام" بالتعاون مع نخبة من الجامعات العالمية، لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية وصناع التأثير، وذلك مطلع هذا العام.

وأكد أن مسار "قادة الإعلام" يُعد محطة نوعية في مسيرة الأكاديمية نحو دعم وتمكين القيادات الوطنية في قطاع الإعلام والقطاعات ذات العلاقة، وتعزيز حضورهم المهني محليًا ودوليًا، من خلال برامج متقدمة تستجيب لطموحات المرحلة، وتسهم في صناعة تأثير فعال.

برنامج تدريبي متكامل

ويُعد مسار "قادة الإعلام" برنامجًا تدريبيًا متكاملًا ومبتكرًا، يُخاطب القادة الطموحين في الإعلام والمجالات ذات العلاقة، من خلال رحلة مهنية تهدف إلى تعزيز حضورهم المؤثر، ومضاعفة أثرهم في المشهد الوطني، بما يواكب الفعاليات الكبرى التي تشهدها المملكة، ويُعزز دورهم في توظيف خبراتهم الإعلامية لدعم جهود التنمية.



4 محطات رئيسية

ويتضمن المسار 4 محطات رئيسية تبدأ بمعسكر إدارة الفعاليات في دولة سويسرا، ومن ثم دورة متخصصة في الإعلانات الرقمية بالرياض، يعقبها المعسكر الإعلامي الدولي في سنغافورة، ويُختتم بدورة متقدمة في إستراتيجيات الاتصال القيادي بالرياض.

ويمكن للقطاعات الحكومية والشركات الراغبة بتسجيل منسوبيها أو إبداء الاهتمام، التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي هنا.

ولمزيد من التفاصيل حول البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني هنا.

