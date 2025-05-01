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القصيم.. وزير الداخلية يؤكد حرص القيادة على دعم القطاعات الأمنية

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالقيادات الأمنية في منطقة القصيم، وذلك في مقر شرطة المنطقة.
ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، للقيادات الأمنية بالقصيم ولمنسوبي قطاعاتهم، مؤكدًا سموه حرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على دعم القطاعات الأمنية وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.

منجزات القطاعات الأمنية

ونوَّه الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بالجهود التي يبذلها منسوبو القطاعات الأمنية في المنطقة، ودورهم في تعزيز أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، موجهًا سموه بنقل تحياته لجميع منسوبي القطاعات الأمنية في المنطقة.
واطلع سموه خلال اللقاء على أبرز المنجزات التي حققتها القطاعات الأمنية في المنطقة، وجهودها في تنفيذ الإجراءات والمهام الأمنية باحترافية عالية.
الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم - واس
الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم - واس

متقاعدو الداخلية

كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم.
الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم - واس

وثمَّن الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء ما قدمه المتقاعدون من إسهامات مع زملائهم في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين خلال فترة عملهم في خدمة دينهم ووطنهم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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