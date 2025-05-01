شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكار وتجديد.. مؤتمر الاتصال الرقمي يختتم أعماله بمشاركة 140 باحثًا والان نبدء بالتفاصيل

مؤتمر الاتصال الرقمي

الدمام - شريف احمد - اختتم مؤتمر الاتصال الرقمي، الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في كلية الاتصال والاعلام تحت شعار "الاتصال.. إعلام وأكثر"، أعماله بمشاركة أكثر من 140 باحثًا وخبيرًا يمثلون 56 جامعة ومؤسسة أكاديمية ومهنية من 13 دولة حول العالم، مجسدًا الرؤية المستقبلية الطموحة نحو بناء بيئة إعلامية مبتكرة ومتجددة، بوصفه إحدى أبرز المنصات الأكاديمية المتخصصة في استشراف مستقبل الاتصال الرقمي.وعزز المؤتمر عبر 13 جلسة حوارية و11 جلسة علمية و13 ورشة عمل تخصصية، التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسات المهنية، مما يجسد التزام الجامعة بدعم التحول الرقمي، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، خطوة استراتيجية نحو إعادة تموضع تخصصات الاتصال والإعلام بما يواكب أهمية التطورات التقنية وتحدياتها في قطاع الإعلام، والتحولات الرقمية العالمية.وتطرق المؤتمر عبر جملة من الأوراق العلمية، لبيان الذكاء الاصطناعي والتسويق والمحتوى الرقمي، حيث التكوين الإعلامي في الجامعات العربية ومتطلبات تأهيل الكوادر الإعلامية في البيئة الرقمية، واستراتيجية تدريس الإعلام والاتصال والاتجاهات والتوجهات التربوية الحديثة، وتأثير منصات التعليم عبر الإنترنت على ديناميكيات الفصول الدراسية التقليدية في التعليم الجامعي السعودي.وتناول المؤتمر التطلعات حول اتجاهات أساتذة وطلبة الإعلام نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك باستخدامها في مجالات الإعلام عبر الممارسة الصحفية، وتسويق المحتوى الرقمي، وتوظيف شبكات التواصل الاجتماعي في بناء العلاقات العامة، مع التكيف مع التكنولوجيا وتوظيفها في الدراسات الإعلامية والمنهجيات البحثية، والإنتاج الدرامي والسينمائي، مع التأكيد على الهوية ومنظومة القيم في الفضاء الرقمي.إلى جانب استقبال المؤتمر أوراقًا علمية غطت علوم الإعلام والاتصال عبر الثقافات، والاعلام الرقمي وعلاقته بالعلوم الإنسانية، وإشكالية التداخل بين مفهومي الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة.