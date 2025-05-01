شكرا لقرائتكم خبر عن انطلق اليوم.. نخبة من الخبراء والمختصين في مؤتمر زراعة الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الوعي المجتمعي

أحدث التقنيات الطبية والرقمية

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم الخميس، أعمال المؤتمر السعودي لزراعة الأعضاء، الذي ينظمه المركز السعودي لزراعة الأعضاء برعاية وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل على مدى 3 أيام في الرياض.يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين، بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات العلمية والتقنيات الحديثة في مجال زراعة الأعضاء والتبرع بها.ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء وزيادة معدلات المشاركة، إلى جانب دعم التعاون الدولي، بما يرسّخ مكانة المملكة وجهة رائدة في هذا المجال الحيوي.ويأتي ذلك امتدادًا للاهتمام الكبير والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتأكيدًا على التزام المملكة بتطوير منظومة التبرع وزراعة الأعضاء، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الرامية إلى بناء "مجتمع حيوي" يتمتع أفراده بصحة مستدامة.ويستعرض المؤتمر في نسخته لعام 2025 أحدث التقنيات الطبية والرقمية والابتكارات التي تعزز من فعالية وأمان عمليات زراعة الأعضاء.إلى جانب بناء شراكات استراتيجية مع جهات محلية ودولية، ومناقشة الجوانب الأخلاقية والقانونية ذات العلاقة، وبحث سبل تطوير السياسات والتشريعات الداعمة.وتتناول محاور المؤتمر موضوعات متعددة، أبرزها: الاستدامة في أنظمة التبرع بالأعضاء، والسلامة والجودة في الزراعة، والابتكار التقني كمفتاح لمستقبل هذا المجال، وثقافة الحوكمة في زراعة الأعضاء.ومن المتوقع أن يُسهم المؤتمر في تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين المشاركين، وتقديم رؤى وتوصيات تسهم في تطوير قطاع التبرع وزراعة الأعضاء بالمملكة، بما يعزز ريادتها الإقليمية والدولية في هذا المجال الإنساني.