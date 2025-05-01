شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش المستجدات الدولية مع نظيره البيروفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية البيرو إلمر شيالر سالسيدو، ووزير الطاقة والمناجم في جمهورية البيرو خورخي مونترو كورنيخو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.



