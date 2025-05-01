شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة إلى أهالي منطقة القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله، إلى أهالي منطقة القصيم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، اليوم، في قصر التوحيد بمدينة بريدة المواطنين من أهالي المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء أن زيارته للمنطقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة حفظهم الله، وحرصهم على كل ما يعزز أمن المواطنين والمقيمين ويحقق رفاهيتهم في جميع مناطق المملكة.

أمن المملكة واستقرارها

بدأ حفل بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى بعدها المواطن أحمد السلطان كلمة أهالي المنطقة، أكد فيها أن ما تنعم به بلادنا ولله الحمد من أمن واستقرار وعدل وتنمية ورخاء ونماء، هو ثمرة جهود عظيمة ومسيرة مباركة بدأها المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وسار على نهجه أبناؤه الملوك البررة، حتى هذا العهد الزاهر.



ورفع أهالي القصيم خلال الكلمة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله على ما يوليانه من رعاية كريمة واهتمام متواصل بهذه البلاد وأهلها.وأعربوا عن شكرهم إلى وزير الداخلية على زيارته للمنطقة، مثمنين لأمير منطقة القصيم متابعته الحثيثة لشؤون المنطقة واحتياجاتها، سائلين الله أن يديم على وطننا أمنه واستقراره، وعزه وازدهاره، وأن يحفظ رجال أمننا، ويجعل هذا البلد شامخًا عزيزًا بقيادته وأبنائه.