751 بلاغًا لمركبات عالقة ومفقودين

وأوضح مشرف البلاغات والمشاركات في فريق إنجاد للبحث والإنقاذ علي النجراني لـ«دوت الخليج» أن الفريق باشر 749 بلاغًا لمركبات عالقة، شملت مناطق، الرياض، القصيم، تبوك، الشرقية، مكة المكرمة، والحدود الشمالية، وتم التعامل مع البلاغات ميدانيًا من قِبل أعضاء الفريق وفق أعلى درجات الجاهزية.
وأضاف النجراني أن الفريق تلقى بلاغين عن مفقودين، كان الأول في مكة المكرمة لعمال أجانب أضاعوا الطريق ومن ثم علقت مركبتهم في الرمال بعد أن فقد الاتصال بهم، وتم العثور عليهم بعد أن تمكنوا من تحرير مركبتهم والوصول لشبكة الاتصال أثناء بحث الفريق عنهم، أما البلاغ الثاني عن مفقود في القصيم وجدوه أعضاء الفريق أثناء البحث مع أهله بصحة جيدة.
وأكّد مشرف البلاغات والمشاركات أهمية التزوّد بالوسائل الملاحية والاتصال عند الخروج إلى المناطق البرية، وضرورة التواصل مع الجهات المختصة في حال حدوث أي طارئ.
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