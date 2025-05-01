751 بلاغًا لمركبات عالقة ومفقودين

تلقى فريق «إنجاد للبحث والإنقاذ» خلال الأيام السبعة الماضية 751 بلاغًا، توزعت ما بين بلاغات عن مركبات عالقة في الرمال والوحل، وبلاغان عن مفقودان.

وأوضح مشرف البلاغات والمشاركات في فريق إنجاد للبحث والإنقاذ علي النجراني لـ«دوت الخليج» أن الفريق باشر 749 بلاغًا لمركبات عالقة، شملت مناطق، الرياض، القصيم، تبوك، الشرقية، مكة المكرمة، والحدود الشمالية، وتم التعامل مع البلاغات ميدانيًا من قِبل أعضاء الفريق وفق أعلى درجات الجاهزية.

وأضاف النجراني أن الفريق تلقى بلاغين عن مفقودين، كان الأول في مكة المكرمة لعمال أجانب أضاعوا الطريق ومن ثم علقت مركبتهم في الرمال بعد أن فقد الاتصال بهم، وتم العثور عليهم بعد أن تمكنوا من تحرير مركبتهم والوصول لشبكة الاتصال أثناء بحث الفريق عنهم، أما البلاغ الثاني عن مفقود في القصيم وجدوه أعضاء الفريق أثناء البحث مع أهله بصحة جيدة.

وأكّد مشرف البلاغات والمشاركات أهمية التزوّد بالوسائل الملاحية والاتصال عند الخروج إلى المناطق البرية، وضرورة التواصل مع الجهات المختصة في حال حدوث أي طارئ.