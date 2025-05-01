السعودية | سمو وزير الخارجية يناقش مع وزير خارجية البيرو عددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البيرو السيد إلمر شيالر سالسيدو، ومعالي وزير الطاقة والمناجم في جمهورية البيرو السيد خورخي مونترو كورنيخو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

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