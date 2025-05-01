اخبار السعوديه

السعودية | سمو وزير الخارجية يناقش مع وزير خارجية البيرو عددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

0 نشر
asmaa 0 تبليغ

  • السعودية | سمو وزير الخارجية يناقش مع وزير خارجية البيرو عددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك 1/2
  • السعودية | سمو وزير الخارجية يناقش مع وزير خارجية البيرو عددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سمو وزير الخارجية يناقش مع وزير خارجية البيرو عددًا من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية البيرو السيد إلمر شيالر سالسيدو، ومعالي وزير الطاقة والمناجم في جمهورية البيرو السيد خورخي مونترو كورنيخو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا