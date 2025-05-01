السعودية | “البيئة” تحقق المركز الأول لجائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حققت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المركز الأول لجائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقًا، في إنجاز يؤكّد على التزامها بتعزيز المحتوى المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتمكين الكفاءات المحلية في قطاعاتها، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ لتكريم الفائزين من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، بجائزة المحتوى المحلي في نسختها الثالثة.

وأوضحت الوزارة، أن المحتوى المحلي يمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استدامة القطاعات الحيوية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب حماية البيئة، ودعم الاقتصاد الوطني، مبينةً أن هذا الإنجاز يأتي تأكيدًا على مساعي الوزارة الحثيثة، لدعم وتنمية المحتوى المحلي في المملكة، وجهودها الرائدة لتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، ودعم الكفاءات الوطنية.

وأشارت الوزارة، إلى إطلاق حزمة من الممكّنات والحوافز، إضافةً إلى عددٍ من المبادرات والبرامج الطموحة؛ لتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات البيئة والمياه والزراعة؛ مما أسهم في تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي للعديد من المنتجات الزراعية، وزيادة الاستثمارات المحلية، وإيجاد فرص عمل نوعية.

يُذكر أن جائزة المحتوى المحلي؛ تهدف إلى تكريم وتحفيز المساهمين في تنمية المحتوى المحلي من مختلف الشرائح، لجهودهم في الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي؛ بما يسهم في تعزيز الإمكانات المحلية، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية لبناء اقتصاد وطني مستدام.

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