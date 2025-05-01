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شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 24 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 24 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 24 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 27 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 25 درجة مئوية.
- الرياض 25 درجة مئوية.
- جدة 25 درجة مئوية.
- أبها 16 درجة مئوية.
- تبوك 19 درجة مئوية.
- بريدة 24 درجة مئوية.
- حائل 21 درجة مئوية.
- الباحة 17 درجة مئوية.
- عرعر 20 درجة مئوية.
- سكاكا 19 درجة مئوية.
- جازان 28 درجة مئوية.
- نجران 21 درجة مئوية.
- الخرج 26 درجة مئوية.
- المجمعة 24 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 25 درجة مئوية.
- الدوادمي 24 درجة مئوية.
- شرورة 24 درجة مئوية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
الباحة: العقيق.
عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وطريب.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 24 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 27 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 25 درجة مئوية.
- الرياض 25 درجة مئوية.
- جدة 25 درجة مئوية.
- أبها 16 درجة مئوية.
- تبوك 19 درجة مئوية.
- بريدة 24 درجة مئوية.
- حائل 21 درجة مئوية.
- الباحة 17 درجة مئوية.
- عرعر 20 درجة مئوية.
- سكاكا 19 درجة مئوية.
- جازان 28 درجة مئوية.
- نجران 21 درجة مئوية.
- الخرج 26 درجة مئوية.
- المجمعة 24 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 25 درجة مئوية.
- الدوادمي 24 درجة مئوية.
- شرورة 24 درجة مئوية.
أمطار غزيرةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة تستمر حتى الساعة 8 مساء اليوم الخميس على أجزاء من 3 مناطق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن الأمطار الغزيرةمكة المكرمة: الطائف وعشيرة.
الباحة: العقيق.
عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وطريب.