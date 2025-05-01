شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 24 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار غزيرة

أماكن الأمطار الغزيرة

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 24 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 24 درجة مئوية.- مكة المكرمة 27 درجة مئوية.- المدينة المنورة 25 درجة مئوية.- الرياض 25 درجة مئوية.- جدة 25 درجة مئوية.- أبها 16 درجة مئوية.- تبوك 19 درجة مئوية.- بريدة 24 درجة مئوية.- حائل 21 درجة مئوية.- الباحة 17 درجة مئوية.- عرعر 20 درجة مئوية.- سكاكا 19 درجة مئوية.- جازان 28 درجة مئوية.- نجران 21 درجة مئوية.- الخرج 26 درجة مئوية.- المجمعة 24 درجة مئوية.- وادي الدواسر 25 درجة مئوية.- الدوادمي 24 درجة مئوية.- شرورة 24 درجة مئوية.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار غزيرة تستمر حتى الساعة 8 مساء اليوم الخميس على أجزاء من 3 مناطق.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.مكة المكرمة: الطائف وعشيرة.الباحة: العقيق.عسير: أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وطريب.