شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارة تفقدية.. وزير الداخلية يطلع على الإنجازات التنموية بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية