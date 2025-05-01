شكرا لمتابعة خبر عن بردية كثيفة تغطي وادي جليل في الطائف.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهد وادي جليل في الطائف أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد الكثيف، الذي غطى معظم طرقاتها..

وأظهر مقطع فيديو، المياه بعد أن غمرت الطرقات والبرد يغطي مساحات كبيرة من الأرض وحولها إلى اللون الأبيض.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق تبوك، والجوف، ونجران.

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