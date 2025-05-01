شكرا لمتابعة خبر عن البيئة ترصد هطول أمطار في 8 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سجّلت محافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير، أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ (15.0) ملم في مركز الغائل، وذلك ضمن (8) مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجّلت شعار في أبها (3.0) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (25) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ(24) ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، عسير، حائل، والحدود الشمالية).

وأوضح التقرير، تسجيل منطقة مكة المكرمة (5.0) ملم في الحوية بالطائف، و(1.8) ملم في مطار الطائف، فيما سجّلت منطقة القصيم (4.0) ملم في رياض الخبراء، و(3.6) ملم في بريدة، و(3.5) ملم في الشنانه بالرس، و(2.4) ملم في التجارب بعنيزة، و(1.8) ملم في البدائع.

وأشار التقرير، إلى تسجيل الشعبة في الحدود الشمالية (3.3) ملم في رفحاء، وتسجيل منطقة حائل (1.9) ملم في الكهفه بالشنان، و(1.1) ملم في مطار حائل، إضافةً إلى تسجيل منطقة المدينة المنورة (1.1) ملم في بلدية الحسو بالحناكية، وتسجيل علقة بالزلفي في منطقة الرياض (1.0) ملم، ومطار الدوادمي (0.5) ملم. فيما سجّلت المنطقة الشرقية (0.9) ملم في حفر الباطن،وللمزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكنكم زيارة الرابط التالي: هنا .