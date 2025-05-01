شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة ريم بنت الوليد: استمتعت بزيارة حي جاكس برفقة بناتي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشادت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال، رئيسة مجلس إدارة مدارس المملكة، أثناء زيارتها لحي جاكس في الدرعية، مقدمة الشكر للقائمين عليه.

وكتبت الأميرة ريم، تغريدة على حسابها بمنصة إكس، قائلة: “استمتعت بزيارة حي جاكس في الدرعية برفقة بناتي، والتقينا بعدد من الفنانين في استديوهاتهم”، مضيفة: ” تجربة ملهمة رأينا فيها شغفهم وإبداعهم عن قرب”.

وتابعت: “كما زرنا معرض فن المملكة، الذي يعكس تحوّل الفن السعودي من رمزية الماضي إلى رؤى الحاضر”.

واختتمت تغريدتها موجهة الشكر للقائمين عليه، قائلة: “شكرًا لكل من يدعم هذه المساحات الثقافية”.

وتشهد منطقة جاكس بقلب الدرعية، تحولاً استراتيجيًا ملحوظاً، حيث ينطلق هذا الحي المعروف بطبيعته الصناعية ليصبح مركزاً مرجعياً للفنون والتراث والثقافة في المملكة، بعد أن تم تحويل أكثر من 100 مستودع في هذه المنطقة إلى مساحات مخصصة للإبداع والفن والثقافة بأشكالها بحيث تستوعب استوديوهات للفنانين ومعارض لعرض الأعمال الفنية.

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